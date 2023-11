Impf-Aktionswoche in Apotheken von 13. bis 18. November

Vom 13. bis 18. November wird sich während der Aktionswoche in den 1.400 heimischen Apotheken alles ums Impfen drehen.

Wie es am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien hieß, werden die Pharmazeuten über fehlenden Schutz sowie nötige Auffrischungen informieren und auf Wunsch, die bereits erhaltenen Impfungen kostenlos in den e-Impfpass eintragen. Nur selbst einen Stich verpassen dürfen sie - vorerst - noch nicht.