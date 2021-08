Imperialis in Schönbrunn: Alle Infos zu Anreise, Einlass und Sicherheit

Sicherheit gilt laut Veranstalter als oberstes Gebot für das "Imperialis"-Open-Air-DJ-Event in Schönbrunn mit Solomun und Paul Kalkbrenner. Was man am 5. und 6. August 2021 wissen und beachten sollte, lesen Sie hier.

Der Veranstalter AC2B mit seiner langjährigen Erfahrung für Events in historischen Locations setzt ein umfangreiches und couragiertes Präventions- und Sicherheitskonzept um, damit Live-Entertainment im imperialen Rahmen des Schloß Schönbrunn stattfinden kann. Das Imperialis-Open Air-DJ-Event mit den Auftritten von Solomun am Donnerstag und Paul Kalkbrenner am Freitag bildet da keine Ausnahme.

Imperialis: Frühzeitige Anreise empfohlen - Achtung auf richtigen Eingang

Um den reibungslosen und sicheren Ablauf auf dem weitläufigen Areal des Ehrenhofs sicherzustellen, sind das Veranstaltungsgelände und die Gastronomie an beiden Tagen bereits ab 16 Uhr geöffnet.

Die Besucher werden gebeten, möglichst frühzeitig anzureisen, um Menschenansammlungen im Eingangsbereich zu vermeiden. Das professionelle Sicherheitspersonal wird zudem beim geregelten Einlass unterstützen und auf ausreichend Abstand achten. Der Eintritt ist über drei Zugänge möglich, denen nur ein bestimmtes Ticketkontingent zugewiesen ist. Dieser Eingang ist auf dem Ticket ausgewiesen.

Infos zu 3G-Regel und Contact Tracing - zusätzlich Ausweispflicht

Der Eintritt ist ausschließlich nach der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) möglich. Die Zertifikate werden vom Einlasspersonal mittels Scan auf ihre Echtheit geprüft. Zudem ist ein behördlicher Ausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) zur Identifikation vorzuweisen.

Für das allfällige Contact-Tracing sind die Tickets personalisiert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich über QR-Code über eine sichere und datenschutzkonforme Plattform zu registrieren. Nach Ende der Veranstaltung wird der Ausgangsbereich verbreitert, um Schlangenbildung und Menschenansammlungen zu vermeiden

Detaillierte Informationen zu den Covid-19-Präventionsmaßnahmen finden sich online unter diesem Link. Restkarten für beide Konzerte sind noch erhältlich.