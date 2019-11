Imperiale Stimmung: Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz

Bald ist es wieder soweit: Im imperialen Ambiente zwischen dem Kunst- und Naturhistorischen Museum öffnet am 20. November 2019 das Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz.

Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz: Highlights

Einen besinnlichen Besuch beim Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platzrunden bekannte Künstler und Chöre, welche auf der idyllischen Bühne auftreten, ab. Die stimmungsvolle Adventbeleuchtung verwandelt die imperiale Kulisse direkt an der Wiener Ringstraße in eine märchenhafte Weihnachtswelt.