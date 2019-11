Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel sammelte für Obdachlose

Mit dem "Embassy Charity Fund" sammelte das Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel für obdachlose Menschen in Wien.

Eine wohltätige Initiative des Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel ist auf großen Zuspruch gestoßen: Anstelle von Blumen und anderen Geschenken an diplomatische Vertretungen anlässlich deren Nationalfeiertagen, wurden vom Hotel in den letzten zwei Jahren pro Nationalfeiertag 25 Euroin den "Embassy Charity Fund" gespendet.

Spenden statt Blumen: Wiener Hotel startete Charity für Obdachlose

Die so gesammelte Spendensumme in der Höhe von 5.172,40 Euro wurde in Schlafsäcke, Iso-Matten, Kleidung und Hygieneartikel investiert, die das Hotel am Donnerstag gemeinsam mit dem Franziskanerkloster an obdachlose Menschen übergeben hat. Im Franziskanerkloster fand auch eine symbolische Scheckübergabe statt.