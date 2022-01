In der Wiener Kelsenstraße in Wien-Landstraße wechselte ein leerstehendes Bürogebäude für 51,5 Millionen Euro den Besitzer.

Immoprojekt in Wien für 51,5 Mio. Euro verkauft

"Damit reiht sich die Transaktion, wie auch der Verkauf eines Projekts unmittelbar neben dem UBM Headquarter an die Buwog und einer Beteiligung an einem Projekt in der Muthgasse an die Projektpartner Wiener Städtische und Signa, in eine Reihe strategischer Divestments in Wien", so die in Wien börsennotierte UBM. Geschäftsführer Gerald Beck: "So konnte für alle Beteiligte eine gelungene Win-Win-Situation geschaffen werden."