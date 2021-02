Immobilienpreise stiegen im Coronajahr kräftig an

Trotz Coronakrise wurden Wohnimmobilien im letzten Jahr deutlich teurer. Sowohl Kauf als auch Mieten wurden spürbar teurer angeboten als 2019. Extrem stiegen die Preise bei Häusern im Grünen.

Die Konjunktur hat im Coronajahr 2020 den Rückwärtsgang eingelegt, nicht so die Immobilienpreise. Inmitten der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich Wohnen weiter massiv verteuert, wie die Analyse der Angebotspreise auf der Immo-Plattform ImmoScout24 zeigt. Die Häuserpreise stiegen im Schnitt um 11,6 Prozent - die Nachfrage in diesem Segment um 49 Prozent. Wohnungen verteuerten sich im Schnitt um 7,4 Prozent und Mieten gingen um 5 Prozent nach oben.

Auffallend zugenommen hat die Suche nach Häusern mit Garten in den südlichen und östlichen Bundesländern - vor allem aber im erweiterten Speckgürtel rund um Wien und Graz. Insgesamt stark geklettert ist die Nachfrage nach Häusern in Kärnten (plus 76 Prozent), Niederösterreich (plus 63 Prozent), der Steiermark (plus 59 Prozent) und dem Burgenland (plus 55 Prozent).

Nachfrage nach Häusern gestiegen

"Zwar zeigt unsere aktuelle Trendstudie, dass die Österreicher mit ihrer Wohnsituation grundsätzlich zufrieden sind, der Traum vom eigenen Haus hat sich 2020 allerdings für viele stark verfestigt", betonte der Österreich-Geschäftsführer von ImmoScout24, Markus Dejmek. Besonders auffällig sei, dass die Nachfrage nach Häusern gerade in Bundesländern, die auch als Ferienort bzw. Zweitwohnsitz interessant sind, enorm gestiegen sei.

Die hohe Nachfrage nach Immobilien befeuerte auch die Preise. Häuser wurden im österreichweiten Schnitt um rund 3.360 Euro pro Quadratmeter angeboten, Eigentumswohnungen um etwa 4.830 Euro.

Preisanstiege von über 10 Prozent

Während sich Wohnungen besonders im Burgenland (plus 17,1 Prozent), in der Steiermark (plus 12,4 Prozent), in Niederösterreich (plus 10,2 Prozent) und in Vorarlberg (plus 10 Prozent) kräftig verteuerten, zogen die Hauspreise vor allem in den westlichen Bundesländern an - in Tirol im Schnitt um 18,2 Prozent, in Salzburg um 13,1 Prozent und in Vorarlberg um 12,1 Prozent, wie aus der aktuellen ImmoScout24-Datenanalyse weiters hervorgeht.

In der Bundeshauptstadt verteuerten sich die Wohnungen im Schnitt um 7,4 Prozent auf 5.340 Euro pro Quadratmeter und die Häuser um 4,9 Prozent auf rund 4.990 Euro. Doch auch um Wien legten die Preise für Häuser zu: in Niederösterreich sogar um 10,9 Prozent und im Burgenland um 8 Prozent.

"Der teure Westen mit Tirol, Vorarlberg und Salzburg hat 2020 nochmals preislich stark zugelegt. Aber auch der Speckgürtel rund um Wien verzeichnete beachtliche Preissteigerungen im Jahr 2020", so Dejmek.

14 Euro pro Quadratmeter für Mietwohnungen

Für Mietwohnungen wurden im abgelaufenen Jahr im bundesweiten Schnitt 14 Euro pro Quadratmeter verlangt (plus 5 Prozent). Stark angezogen haben die Mieten beispielsweise in Wien (plus 4,8 Prozent auf durchschnittlich 15,80 Euro pro Quadratmeter) und im Westen - in Tirol kam es zu einer Erhöhung um 5,1 Prozent auf 16 Euro pro Quadratmeter und in Vorarlberg um 4,1 Prozent auf 15 Euro pro Quadratmeter.

Im Jahresabstand gesunken sind die Mieten lediglich im Burgenland, und zwar um 2,4 Prozent auf 9,30 Euro je Quadratmeter. Dort sind Mietwohnungen österreichweit am günstigsten; am teuersten sind sie in Tirol mit Quadratmeterpreisen von 16 Euro (plus 5,1 Prozent) und in Wien. Auf Platz drei folgen mit ex aequo 15 Euro Vorarlberg (plus 4,1 Prozent) und Salzburg (plus 3,4 Prozent). Relativ stabil blieben die Mieten in Niederösterreich (plus 0,5 Prozent auf 11,20 Euro).

Die Datengrundlage für die vorliegende Preisanalyse umfasst den Angaben der Online-Plattform zufolge über 354.394 Datenpunkte der auf ImmoScout24.at veröffentlichten Angebotspreise für die inserierten Wohnungen und vergleicht Daten vom Gesamtjahr 2020 mit jenen aus 2019.

Das Immobilienportal ist seit Jänner 2012 mit einem österreichischen Marktplatz online (ImmoScout24.at). Gemeinsam mit Immobilien.net, immodirekt.at und immosuchmaschine.at verzeichnet das Netzwerk laut Eigenangaben jeden Monat rund 3,5 Millionen Besuche. Die Nutzer könnten dabei unter rund 133.000 Immobilienangeboten wählen. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeiter in Wien und gehört zur deutschen Online-Immobilienplattform ImmoScout24.