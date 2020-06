Immobilienpreise in Wien steigen nicht mehr so stark

Die Preisentwicklung von Wohnimmobilien in Wien ist laut Oesterreichische Nationalbank noch wenig von Corona berührt. Die Preise steigen weiter, jedoch weniger schnell als noch im letzten Jahr.

Im ersten Quartal 2020 stiegen die Preise für Wohnimmobilien in Wien um 3,9 Prozent, nach einem Plus von 4,3 Prozent im Vorquartal und einem Plus von 5,5 Prozent im Vorjahresquartal. In Gesamtösterreich stiegen die Preise dagegen um 3,4 Prozent und damit stärker als im Vorquartal (plus 3,0 Prozent) an. Vom Niveau des Q1 2019 (plus 5,0 Prozent) ist das aber noch deutlich entfernt.