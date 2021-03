Immobilien-Preise 2020 deutlich gestiegen

Die Preise für Wohnimmobilien sind im letzten Jahr im Schnitt um 7 Prozent gestiegen. Vor allem Einfamilienhäuser wurden empfindlich teurer, in Wien etwa um bis zu 17,2 Prozent.

Einfamilienhäuser wurden teurer

Dafür seien vor allem die gestiegenen Preisniveaus der Einfamilienhäuser verantwortlich. Das mit der COVID-19-Pandemie stark genutzte Homeoffice dürfte den Wunsch nach Wohnen im Grünen bzw. mit Garten verstärken, heißt es in einer Pressemitteilung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) von Mittwoch.

Rechnet man den Wiener Markt heraus, betrug der Preisanstieg im Gesamtjahr 7,5 Prozent (nach 2,6 Prozent im Jahr 2019). In Wien verteuerten sich Wohnimmobilien um 6,7 (4,9) Prozent.

Quartalsweise betrachtet schwächte sich der Preisanstieg heuer zu Jahresende aber ab: Nach Steigerungen um jeweils rund 3 Prozent im Vorquartalsabstand im zweiten und dritten Quartal 2020 ging dieser Zuwachs auf rund 1 Prozent zurück, wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Mittwoch mitteilte.

Preise stiegen in Wien am meisten

Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen in Wien im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,2 Prozent, nach plus 13,8 Prozent im dritten Quartal. Das Segment der Einfamilienhäuser sei vor allem in Wien klein und verzeichne eine volatile Preisentwicklung. Im restlichen Bundesgebiet verteuerten sich Einfamilienhäuser zum Jahresende um 11,4 Prozent, nach 12,1 Prozent. Im ersten Quartal lag hier der Preisanstieg bei 3,3 Prozent.