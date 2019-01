"Immer weniger stehen in der Früh auf": Wiener machen sich im Netz über Kurz-Sager lustig

Bundeskanzler Sebastian Kurz stichelte bei der Präsentation der Reformpläne der Mindestsicherung insbesondere gegen die Wiener. Diese lassen das nicht auf sich sitzen - und reagieren mit Wiener Schmäh und dem Hashtag #WienStehtAuf.

“Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen”, kritisiert Bundeskanzler Kurz bei der Regierungsklausur die Wiener Stadtbevölkerung. In Wien gebe es 13 Prozent Arbeitslose, das sei drei Mal so viel wie in Tirol und doppelt so viel wie bundesweit.