Immer mehr Wiener liebäugeln mit Naturbestattung

Obwohl die klassische Beisetzung von den Wienern bevorzugt wird, können sich immer mehr Menschen auch eine alternative Bestattungsvariante vorstellen.

Alternative Bestattungsvarianten zunehmend populär

"Der Wunsch nach einer alternativen Bestattungsform ist Ausdruck der sich zunehmend individualisierenden Gesellschaft" erklärte Markus Pinter, Geschäftsführer der Wiener Bestattung und Friedhöfe im Zuge einer Pressekonferenz am Donnerstag. Insbesondere Jüngere, Angehörige höherer Bildungsschichten, sowie Konfessionslose und auch Protestanten könnten Konzepten wie Wald- oder Baumbestattung etwas abgewinnen.

"Die Menschen stellen sich unterschiedliche Dinge vor, wenn sie sagen, sie wollen eine Naturbestattung haben", so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien. Das Angebot werde deswegen laufend erweitert, damit "für jeden Geschmack etwas dabei" ist. So können sich die Kunden zum Beispiel beim "Familien- und Freundschaftsbaum" ihren Baum nicht nur selbst aussuchen, sie können ihn sogar zu Lebzeiten selbst pflanzen. Weitere Gründe sind oftmals pragmatisch: Etwa drei Viertel nennen die niedrigeren Kosten, 86 Prozent sehen als Vorteil, dass der Aufwand der Grabpflege entfällt.

Wiener mit Angebot der Friedhöfe sehr zufrieden

Eine Mehrheit der Befragten will indes weiterhin alleine oder zusammen mit Familienangehörigen beigesetzt werden. Ein Gemeinschaftsgrab mit Fremden ist nur für 24 Prozent denkbar. Dabei, so Hajek, sei auffällig, dass bei dieser Gruppe der Anteil der Muslime signifikant höher sei.

Generell zeigt sich in der Studie laut Hajek eine hohe Zufriedenheit mit den Wiener Friedhöfen. Das Online-Angebot, insbesondere zu Verwaltungsangelegenheiten, werde sehr gut aufgenommen. Geschätzt werden die Friedhöfe aber auch als kulturelles Erbe, Grünflächen, und als Lebensraum für Tiere. Dass sie auch ein Erholungsort sein können, ist ein zumindest derzeit noch weniger populärer Gedanke.

Freizeitaktivitäten sollen zum Friedhofsbesuch animieren

Um dem gegenzusteuern, bieten die Wiener Friedhöfe zunehmend Freizeitaktivitäten an. Unter anderem Nachtführungen, Open-Air Konzerte, Lesungen, Ferienspiel und ein Tiererlebnispfad sollen "eine gute Gelegenheit, den Friedhof auch abseits eines traurigen Anlasses zu besuchen" bieten, so Pinter. Um den Besuch der Friedhöfe zu erleichtern, gibt es zunehmend digitale Services wie einen Audio-Guide als Smartphone-App und eine Navigationsgerät mit Grabsuche. Am Zentralfriedhof können sich Besucher zudem E-Bikes ausborgen.