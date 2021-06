Immer mehr und immer billigeres Kokain kommt nach Europa

In Europa gibt es immer mehr und immer billigeres Kokain. Die UNO-Drogenbehörde befürchtet deshalb einen steigenden Kokainkonsum in Europa.

Immer mehr und immer billigeres Kokain gelangt nach Europa. Deshalb sei ein Anstieg des Kokainkonsums zu erwarten, schrieb das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) am Donnerstag in seinem jährlichen Weltdrogenbericht. Verbrecherbanden aus der Balkanregion würden spanischen und italienischen Gruppen zunehmend Konkurrenz beim Import dieser Drogen aus Südamerika machen, hieß es. Diese neuen Akteure am Drogenmarkt arbeiten demnach teils ohne Zwischenhändler.