Immer mehr Radunfälle in Österreich: KFV fordert gezielte Maßnahmen

Die Zahl der Radunfälle in Österreich ist deutlich gestiegen. Mehr als 30.000 Radfahrende verletzen sich jährlich so schwer, dass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wird. Hier soll nun gehandelt werden.

Berücksichtigt man ausschließlich die polizeilich gemeldeten Unfälle mit Rädern, sind dies rund 8.500 verletzte Personen pro Jahr, berichtete das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Donnerstag. Das Risiko, in Österreich einen Radunfall zu haben, sei doppelt so hoch wie in manchen anderen Ländern. Gezielte Maßnahmen könnten die Zahl senken, so das KFV.