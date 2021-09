Ein Wiener LKW_Fahrer fuhr am Dienstag bei Stronsdorf (Bezirk Mistelbach) in einen Radfahrer. Letzterer starb bei dem Unfall.

Wiener Lkw-Fahrer fuhr Radfahrer in NÖ an

Am Dienstag wollte ein Wiener in Stronsdorf mit seinem Firmen-LKW einen Radfahrer überholen. Weil dieser jedoch ausgeschwenkt ist, erfasste in der LKW-Fahrer. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall getötet.