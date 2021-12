Immer mehr Omikron-Fälle in Norwegen und Dänemark

Nach einer Weihnachtsfeier in Norwegen wurden etwa 120 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, alle sind Omikron-Verdachtsfälle. Auch in Dänemark breitet sich die neue Variante aus.

Die Zahl von Corona-Neuinfektionen nach einer Firmenfeier in einem norwegischen Restaurant steigt weiter. Etwa 120 Menschen, die sich in dem Lokal aufgehalten hätten, seien mittlerweile positiv auf das Virus getestet worden, berichtete der Sender NRK am Sender unter Berufung auf Gesundheitsbehörden. In mehr als der Hälfte der Fälle handle es sich vermutlich um die Omikron-Variante. Am Vortag hatte das Gesundheitsinstitut FHI 13 Omikron-Fälle bestätigt.