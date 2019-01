Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers: Trailer und Infos zum Film

Just erst hatte Heiner Lauterbach eine ziemlich skurrile Rolle inne in der Winterkomödie "Kalte Füße". Nun kommt bereits sein nächster Kinoauftritt in die Filmtheater. In dieser Neuinterpretation eines Pferdefilmklassikers gibt der Schauspieler einen unfreundlichen Gestütsbesitzer namens Jochen Mallinckroth.

Nicht nur mit ihm müssen sich die Mädchen vom Immenhof, darunter die 23-jährige Charly (gespielt von Laura Berlin), herumschlagen. Auch das Jugendamt wirft nach dem Tod des Vaters einen genauen Blick Richtung Gutshof. Lanciert wurde der erste Immenhof-Film (“Die Mädels vom Immenhof”) 1955, damals als Auftakt einer erfolgreichen Trilogie. Weitere Filme gab’s in den 70ern.

