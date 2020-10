Im Zeichen der Kürbisse: Halloween im Böhmischen Prater

Am 25. Oktober wird im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten Halloween gefeiert. Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr wird umfangreiches Programm geboten.

Noch vor dem offiziellen "Halloween"-Abend am 31. Oktober wird der Böhmische Prater in Wien-Favoriten zum Schauplatz einer Festivität ganz im Zeichen der Kürbisse. Am 25. Oktober wird zwischen 13.30 und 16.30 Uhr unter freiem Himmel beim Saal "Tivoli" (10., Laaer Wald 30 c) gefeiert.