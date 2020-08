Im Wiener Donaupark niedergeschlagenen: Opfer nun auf Normalstation

Im Juli ist ein 47-Jähriger im Wiener Donaupark niedergeschlagen worden. Ein Monat danach bifndet er sich nach wie vor im Krankenhaus, nun aber auf der Normalstation.

Ein 47-Jähriger, der im Juli im Donaupark in Wien-Donaustadt von einem unbekannten Radfahrer niedergeschlagen und schwerst verletzt worden war, ist mittlerweile auf die Normalstation des behandelnden Spitals verlegt worden. Das teilte am Montag die Wiener Polizei mit, die den Fahndungsaufruf nach dem Täter wiederholte, ein erneuertes Phantombild veröffentlichte und 1.000 Euro Belohnung versprach.

Opfer befindet sich nach wie vor im Krankenhaus

Ort des Vorfalls am 23. Juli um 23.00 Uhr war die Che-Guevara-Statue beim Donauturm. Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem 47-jährigen Fußgänger. Nachdem der Radfahrer zu Sturz gekommen und wieder aufgestanden war, soll er dem Opfer einen Faustschlag verpasst haben. Der 47-Jährige schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und war längere Zeit in Lebensgefahr auf einer Intensivstation in Behandlung. Er befindet sich mehr als ein Monat nach der Tat nach wie vor im Krankenhaus, betonte die Polizei am Montag.