Im Urlaub an Corona erkrankt: Das gilt für Arbeitnehmer

Darf man trotz Reisewarnung im Ausland Urlaub machen? Und was passiert, wenn man sich dabei mit dem Coronavirus infiziert? So sieht die Rechtslage für Arbeitnehmer aus.

Arbeitsrechtliche Regeln für Auslandsreisen konkretisiert

Gemeinsam mit Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, ÖGB und Industriellenvereinigung kam das Ministerium zu dem Ergebnis, dass ein Arbeitnehmer sich in der Regel nicht sorgen müsse, nicht bezahlt zu werden, wenn er im Ausland Urlaub macht, sich an die dortigen Corona-Auflagen hält und dann an Covid erkrankt. "Sowohl beim Urlaub in Österreich als auch im Ausland gilt, hält man sich an die landesüblichen Covid-Vorsichtsbestimmungen, wird man in der Regel keine Probleme mit der Entgeltfortzahlung bekommen", heißt es in einer Aussendung des Ministeriums.