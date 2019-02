Im Schlaf Spinnen verschlucken: Mythos oder Wahrheit?

Viele werden bereits von dem Gerücht gehört haben, dass jeder Mensch im Lauf seines Lebens im Schlaf bis zu 50 Spinnen verschluckt. Doch was steckt hinter diesem Mythos?

Eine Kolumnistin hat das Gerücht 1993 gestreut, um herauszufinden, wie schnell sich so etwas im Internet verbreiten kann. Die Zeit Online berichtete, dass die Spinnen schon direkt in den offenen Mund hineingleiten müssten, damit so etwas passiert. Selbst dann würde ein natürlicher Reflex einsetzen und man würde die Spinne ausspucken. Die Spinne wird auch durch mögliches Schnarchen und dem Atem des Menschen abgeschreckt.