Im EU-Vergleich: Österreicher empfinden ihr Einkommen als eher gerecht

Verglichen mit anderen EU-Bürgern stufen die Österreicher ihr eigenes Einkommen zu einem Gutteil als gerecht ein.

Dank der Kollektivverträge und staatlicher Umverteilungsleistungen ist die Verteilung der verfügbaren Einkommen - also das Einkommen nach Umverteilung - in Österreich im EU-Vergleich "relativ egalitär", sagte AK-Ökonom Markus Marterbauer am Donnerstag vor Journalisten. Etwas ungleicher stellt sich die Verteilung bei den Bruttoeinkommen dar. Die stärksten Unterschiede gibt es jedoch bei der Vermögensverteilung, die auch im EU-Vergleich sehr ungleich in Österreich sei. Vor allem Erbschaften seien extrem ungleich verteilt, so Marterbauer.