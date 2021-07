Im Corona-Jahr reisten deutlich weniger Personen mit der Bahn

Die Corona-Pandemie hat den Personenverkehr mit der Bahn im Vorjahr um fast die Hälfte einbrechen lassen: Die Anzahl der Reisenden ging um 39,2 Prozent zurück.

Personen-Bahnverkehr brach 2020 durch Corona fast um die Hälfte ein

Weniger Züge - weniger Verspätungen

"Ein positives hat's aber", so Röhsler, "durch die geringere Anzahl an Zügen im Streckennetz war die Pünktlichkeit der Züge mit 97,2 Prozent deutlich höher als 2019 mit 95,2 Prozent." Im Nahverkehr betrug die Pünktlichkeit sogar 97,5 Prozent (2019: 95,7 Prozent). Im Personenverkehr gilt ein Zug ab 5 Minuten und 29 Sekunden als verspätet, in manchen Ländern liegt dieser Grenzwert bei 3 Minuten und 29 Sekunden. Im Güterverkehr beginnt die Verspätung erst ab 30 Minuten nach der geplanten Ankunftszeit, der Zug "muss ja keine internationalen Anschlüsse erreichen", so Röhsler, "da sind die Maßstäbe nicht so hoch. 30 Minuten sind nicht viel im Güterverkehr, da ist man schnell bei ein, zwei Stunden."