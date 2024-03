Im Bademantel wieder gratis in die Therme Wien

Save the Date: Am 2. Mai ist wieder Bademanteltag in der Therme Wien.

Bereits zum fünften Mal lädt die Therme Wien zum Wiener Bademanteltag. Für alle, die am 2. Mai ab 16.00 Uhr im Bademantel zur Therme Wien anreisen, ist der Eintritt gratis.

Im Vorjahr konnte die Therme Wien beim mittlerweile zur Tradition gewordenen Wiener Bademanteltag einen Besucherrekord von mehr als 2.000 Gästen verzeichnen. Unter dem Motto "Life is better in a Bademantel" verbreiten die im Bademantel anreisenden Gäste Spaß und Thermenflair in den Öffis.

Die vielfältigen Outfits und die Party-Stimmung sorgten auch international für Aufsehen und Sympathie für die Therme Wien.

"Life is better in a Bademantel": Der Bademantel als Lebensgefühl

Die Therme Wien, einer der Leitbetriebe der VAMED Vitality World, setzt mit dem Wiener Bademanteltag seit Jahren bewusst ein Zeichen für Wohlbefinden und Lebensqualität. Dazu Gastgeberin Nicole Solchinger, Leitung Therme & Treatment: "Es ist uns eine besondere Freude, dass der Wiener Bademanteltag mittlerweile zu einer Institution geworden ist und wir zum bereits fünften Mal mit unseren Gästen einen Tag voller Leichtigkeit, Freude und Humor feiern. Der Bademantel ist das Sinnbild für Erholung und ein entspanntes Lebensgefühl – er soll uns daran erinnern, sich immer wieder etwas Gutes zu tun und regelmäßige Auszeiten vom Alltag zu genießen."

Relax! Tagesurlauber erhalten einen Bademantel von „LeStoff“ als Geschenk

Ein besonderes Zuckerl wartet auf jene Gäste, die für den 2. Mai einen "Relax! Tagesurlaub" buchen (https://www.thermewien.at/relax-tagesurlaub). Sie erhalten einen hochwertigen Bademantel von "LeStoff" im Wert von 79,90 Euro als Geschenk. Thermenbesucher können im Relax! Bereich der Therme zwischen verschiedenen Modellen, Farben und Größen auswählen und gratis bestellen.

Der Wiener Bademanteltag endet mit der Schließung der Therme um 22.00 Uhr, Badeschluss ist auch an diesem Tag um 21.40 Uhr. Weitere Infos zur Teilnahme am Wiener Bademanteltag unter https://www.thermewien.at/bademanteltag