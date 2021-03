Illegales Spiellokal in Wien-Ottakring ausgehoben

Bei einer fremdenpolizeilichen Kontrolle in Wien-Ottakring hat die Polizei am Dienstagabend ein illegales Spiellokal entdeckt.

In einer Souterrainwohnung ind er Friedmangasse in Wien-Ottakring war eine Tür hinter einem Wandteppich versteckt, im verborgenen Zimmer standen zwei Spielautomaten, berichtete die Exekutive am Donnerstag.