In einer Wohnung in Favoriten florierte das Glücksspiel an illegalen Automaten

In einer Wohnung in Favoriten florierte das Glücksspiel an illegalen Automaten ©APA (Sujet)

In einer Wohnung in Favoriten florierte das Glücksspiel an illegalen Automaten ©APA (Sujet)

Illegales Glücksspiel: Spielautomaten in Wohnung in Wien-Favoriten entdeckt

Am Sonntagabend wurde der Polizeinotruf verständigt und eine Wohnung in Wien-Favoriten gemeldet, in der illegales Glücksspiel betrieben werden soll. Die Polizei wurde tatsächlich fündig.

In der besagten Wohnung in der Quellenstraße trafen die Polizisten bei der Nachschau am Sonntag kurz vor 19:45 Uhr zwei Personen an, die an dort aufgestellten Glücksspielautomaten spielten.

Finanzpolizei beschlagnahmte Glücksspielautomaten in Favoriten

Während der Amtshandlung kamen zwei weitere Personen in diese Wohnung. Keine der vier Personen war an dieser Adresse gemeldet, sie gaben lediglich an, seit geraumer Zeit in diese Wohnung zu kommen, um an den Automaten zu spielen.