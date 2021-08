Illegales Glücksspiel in Wiener Drogenwohnung entdeckt

Mitte August wurden nach dem Tipp eines Informanten in einer Wiener Drogenwohnung in Mariahilf auch illegale Glücksspielgeräte sichergestellt.

Bereits Mitte August wurde abends ein Team der Finanzpolizei durch das Landeskriminalamt (LKA) Wien zur Verstärkung bei einem Einsatz in Wien-Mariahilf angefordert. Der Einsatz führte zu zwei Festnahmen, zur Sicherstellung mehrerer gefälschter Ausweisdokumente und zur Sicherstellung von Sichtmittel. Außerdem wurden zwei illegale Glücksspielgeräte und 2.300 Euro an Bargeld beschlagnahmt.

Illegales Glücksspiel in Drogenwohnung in Wien-Mariahilf

Dank eines Hinweises waren die Beamten des LKA auf die entsprechende Wohnung in Wien-Mariahilf aufmerksam geworden. Beim Zugriff entdeckten die LKA-Beamten auch ein Hinterzimmer in der Wohnung, das mit einem Kasten verstellt war. Dort fanden sie zwei laufende Glücksspielautomaten und einen Glücksspieler vor.

Illegale Glücksspielgeräte beschlagnahmt, zwei Personen festgenommen

Das Team der Finanzpolizei vorläufig beschlagnahmte die Automaten. Für die Öffnung der so genannten Kassenladen wurde ein Schlossereidienst angefordert. Der Inhalt von 2.300 Euro wurde ebenfalls in amtliche Verwahrung genommen, die vorläufig beschlagnahmten Walzengeräte durch die Polizei in ein Lager überstellt. "Einmal mehr zeigt sich hier das tolle Zusammenspiel von Exekutive und Finanzpolizei. Ohne die Hilfe der Polizei wäre der Einsatz der Finanzpolizei in dieser Privatwohnung nicht möglich gewesen und ohne die Hilfe der Finanzpolizei hätte die Polizei die illegalen Glücksspielgeräte nicht beschlagnahmen können", betont Finanzminister Gernot Blümel.