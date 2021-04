Illegales Glücksspiel in Wien-Favoriten aufgeflogen

Die Wiener Polizei löste am Freitagabend eine illegale Glücksspielrunde in Wien-Favoriten auf. Auch Drogen und vier Spielautomaten wurden konfisziert.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten haben am Freitagabend eine Glücksspielrunde in einer Wohnung in Wien-Favoriten aufgelöst. Die Polizei war von Nachbarn aufgrund von Partylärm alarmiert worden. In der Wohnung stießen die Beamten auf sechs Männer im Alter zwischen 27 und 61 Jahren sowie vier Spielautomaten. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, wurden auch Suchtmittel gefunden, vermutlich Kokain. Die Automaten wurden mit Unterstützung der Finanzpolizei sichergestellt.