Illegales Glückspiellokal in Wien-Favoriten ausgehoben

Der Wiener Polizei gelang es, in der Laxenburger Straße ein illegales Glücksspiellokal zu enttarnen, das dort hinter falscher Fassade betrieben worden war.

Wiener Behörden haben am Freitagabend in der Bundeshauptstadt ein illegales Bingo- und Lotto-Glücksspiellokal ausgehoben. Getarnt war die Location in Favoriten als Sport- und Freizeitverein. Der Zugriff erfolgte während eines Bingo-Spiels, 88 Personen wurden kontrolliert. Mehrere Geräte wurden beschlagnahmt, Geld eingehoben und Dokumente sichergestellt, berichteten die Behörden am Montag.