Illegales Gastropersonal in Wien-Meidling: Elf Festnahmen

Insgesamt elf Personen wurden am Freitag in einem Lokal in der Hetzendorfer Straße festgenommen, weil sie sich illegal in Wien aufhielten. Der Betreiber wurde angezeigt.

Wiener Beamte der Abteilung Fremdenpolizei führten bereits am Freitag eine Kontrolle eines Lokals in der Hetzendorfer Straße in Wien-Meidling durch. Dabei wurde das gesamte Personal wegen des Verdachts des unrechtmäßigen Aufenthalts in Österreich und der Schwarzarbeit festgenommen. Dabei handelte es sich um fünf Männer und sechs Frauen aus Serbien im Alter zwischen 21 und 51 Jahren.

Unter den Festgenommenen befanden sich Köche, Kellner, Dekorateure und Küchenhilfen, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Die Einrichtung wird häufig für große Hochzeiten und Feste vermietet. Der Betreiber des Lokals wurde angezeigt.