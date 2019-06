Illegale Parteifinanzierung: Wiener NEOS fordern Maßnahmen

Nach der Affäre rund um "Ibiza-Gate" fordern die NEOS Maßnahmen gegen illegale Parteienfinanzierung.

Die Wiener NEOS wollen nach der Affäre rund um "Ibiza-Gate" das Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Sie präsentierten am Mittwoch Maßnahme, die größtmögliche Transparenz in Sachen Parteifinanzen sicherstellen sollten, wie es hieß. Im Raum stehen etwa drastische Strafen bei der Überschreitung von Wahlkampfkosten-Obergrenzen.

ÖVP überschritt Grenze im Nationalratswahlkampf

Zufrieden zeigte er sich darüber, dass - wie er betonte auf Druck seiner Partei - zumindest jüngst eine Arbeitsgruppe durch den Wiener Gemeinderat eingesetzt wurde, die sich mit dem Thema beschäftigen wird. Die NEOS werden dort, so kündigte er an, zunächst fünf Forderungen für einen "Pakt für anständige Politik" deponieren. So wird etwa verlangt, dass die Wahlkampfkosten-Obergrenze in Wien gesenkt wird. Diese betrage (mit 5,25 Euro, Anm.) pro Wahlberechtigten das Fünffache im Vergleich zu Nationalratswahlen, rechnete er vor.