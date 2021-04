Illegale Coronaparty in Wien-Neubau aufgelöst

Die Wiener Polizei löste am Dienstagabend eine illegale Coronaparty in Wien-Neubau auf. Die Betroffenen sollen zuvor eine Schulung gehabt haben und nach der Arbeit noch etwas getrunken haben.

Ein Mann meldete am frühen Dienstagabend der Polizei, dass sich mehrere Personen in einer Firma in Wien-Neubau aufhalten und eine Party veranstalten würden. Vor Ort nahmen die Polizisten Musik wahr und zahlreiche Menschen konsumierten Getränke.