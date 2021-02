Ikea weitet "Click & Collect"-Service auf weitere Billa-Filialen aus

Online bei Ikea shoppen und den Einkauf auf dem Billa- oder Merkur-Parkplatz abholen: Das ist künftig bei bereits 40 Supermarktfilialen in Österreich möglich.

Die Ikea-Klassiker Billy, Malm & Co können künftig auch bei fast 40 Billa- und Merkur-Filialen abgeholt werden. Die schwedische Möbelkette weitet ihren im Sommer 2020 als Test an sechs Standorten angelaufenen "Click & Collect"-Service aus. Kunden können online bei Ikea shoppen und ihren Einkauf auf dem Parkplatz eines Billa- oder Merkur-Marktes abholen, gab Ikea am Mittwoch bekannt. Supermärkte in Wien sind nicht dabei.