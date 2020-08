Ikea Österreich hat Coronakrise gut überstanden

Nach eigenen Angaben hat Ikea Österreich die Coronakrise gut überstanden. Seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown hat sich das Geschäft sehr schnell erholt.

Ikea geht hoffnungsvoll in die Zukunft

Die Eröffnungswoche nach dem Lockdown Anfang Mai sei die beste "ever" in Österreich gewesen. "Seither erholen wir uns sehr schnell und haben den Umsatzausfall kompensiert. Wir sind ziemlich hoffnungsvoll für die Zukunft", so Deliloglu.

Ikea hat zu Beginn der Krise Kurzarbeit für seine Österreich-Beschäftigten angemeldet, diese aber wieder zurückgezogen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten im Nachgang 100 Prozent ihres Gehalts ausbezahlt bekommen sowie Urlaub rückerstattet bekommen, sollten sie in dieser Zeit welchen genommen haben. Das Unternehmen habe auch keine Staatshilfen in Anspruch genommen.

Geschäftsjahr 2019/20: Ikea machte rund 800 Mio. Euro Umsatz

Das Geschäftsjahr 2019/20 von Ikea Österreich endet mit 31. August. Im Jahr 2018/19 hat die Möbelkette hierzulande rund 800 Mio. Euro umgesetzt. In Österreich gibt es sieben Möbelhäuser sowie einen Kompaktmarkt in St. Pölten. An neun Standorten in ganz Österreich befinden sich Abholstationen. Weitere sollen im nächsten Jahr folgen.