IKEA eröffnet Abholstation in Wien-Simmering

Seit 16. Juni können IKEA Kunden online auf IKEA.at die Abholmöglichkeit "IKEA Abholstation Simmering" auswählen. Die Abholstation im 11. Wiener Gemeindebezirk liegt zentral und gut erreichbar.

Die neue Abholstation in Wien, Simmering ermöglicht schnellere Bestellzeiten für Kunden in der Umgebung. Gelegen in der Döblerhofstraße 16 bei der U-Bahnstation Gasometer können Kunden erstmals ab 17. Juni von Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr, sowie Samstag von 9.00 bis 17.00 Uhr in der bereits neunten IKEA Abholstation in Österreich ihre Online-Einkäufe abholen.