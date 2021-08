Ikea beim Westbahnhof am ersten Tag gut besucht

Ohne Parkplätze, ohne Möbel zum Mitnehmen aber mit Fassadenbegrünung: Der neue IKEA am Wiener Westbahnhof war am ersten Tag gut besucht. Die meisten kamen mit den Öffis, manche auch mit dem Rad.

"Willkommen im hus!" - Wer sich dieser Tage am oder beim Wiener Westbahnhof aufhielt, konnte den affichierten Werbebotschaften kaum entgehen, die auf die Eröffnung des ersten City-Möbelhauses des schwedischen Einrichtungskonzerns Ikea hinweisen. Heute, Donnerstag, war es schließlich so weit. Der Andrang am ersten Tag war groß. Kunden konnten sogar Slots buchen, um Wartezeiten zu umgehen.