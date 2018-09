"Ignaz Jahn" ist Wiener Bierwirt 2019

Bereits zum 18. Mal wurde heuer die Auszeichnung "Bierwirt des Jahres" vergeben. In Wien konnte sich das Cafe & Restaurant "Ignaz Jahn" in Wien-Leopoldstadt den Titel sichern.

Seit 2001 vergibt “Wirtshausführer” Stiegl die Auszeichnung “Bierwirt des Jahres”. Die Pflege der Bierkultur ist hier das Messkriterium. In jedem Bundesland wird ein Gastronom ausgezeichnet. Wer sich in besonderem Maß für Bier engagiert, hat hohe Chancen, den Preis zu bekommen. In Wien gewann ihn das Cafe & Restaurant “Ignaz Jahn”.

Biere harmonieren mit Speisekarte

Zwar bietet das “Ignaz Jahn” in Wien-Leopoldstadt nur eine kleinere Auswahl an Stiegl-Bieren, dafür harmonieren diese sehr gut mit der Speisekarte, so einer der Gründe für den Sieg. Der Wiener Bierwirt 2019 liegt direkt am Wiener Augarten und wird von Florian Kern und Tobias Stolle geleitet.