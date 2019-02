"IGGÖ" statt "Islam: Faßmann schlägt Kompromiss vor

Bildungsminister Faßmann hat einen Lösungsvorschlag für den Streit mit der IGGÖ eingebracht. Er ist für die Bezeichnung "islam." mit Zusatz.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat im Streit mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) über die Bezeichnung des Religionsbekenntnisses im Schulzeugnis einen Kompromissvorschlag eingebracht. “Ich könnte mir eine Lösung vorstellen, die den abgekürzten Oberbegriff ‘islamisch’ plus einen Unterbegriff vorsieht”, sagte er in der Online-Ausgabe des Nachrichtenmagazins “profil” am Freitag.

Die Glaubensgemeinschaft hatte protestiert, nachdem in manchen Schulnachrichten statt der Bezeichnung “Islam” die eigene Abkürzung “IGGÖ” stand. Für die Änderung verantwortlich war eine Empfehlung des beim Bundeskanzleramt angesiedelten Kultusamts. Grund sei, dass die Bezeichnung “islamisch” als zu ungenau empfunden worden sei. Vermutet wurde auch Druck vonseiten der “Alevitischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (ALEVI)”.

Glaubensgemeinschaft hält nichts von Vorschlag

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) hält nichts von den von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) vorgeschlagenen Bezeichnungen für das Religionsbekenntnis im Zeugnis. “Die Aussagen des Ministers sind für uns nicht nachvollziehbar”, hieß es am Freitag dazu in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Man werde nach wie vor eine “rechtssichere Lösung” vor den zuständigen Gerichten suchen.Die von Faßmann angesprochene Lösung, den abgekürzten Oberbegriff “islamisch” plus einen Unterbegriff für die jeweilige Strömung im Zeugnis festzuhalten, sei beim Gespräch im Ministerium nicht erwähnt worden. Der Minister selbst sei nicht einmal anwesend gewesen, so die IGGÖ. “Vielmehr kamen faktisch wie auch rechtlich unhaltbare Vorschläge a la ‘sunnitisch-hanefitisch'”, hieß es weiter in der Stellungnahme.