IGGÖ: Leitfaden für Moschee-Öffnung veröffentlicht

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat einen Leitfaden für die schrittweise Öffnung ihrer Moscheen veröffentlicht. Unter anderem werden das Morgen- Mittags- und Nachmittagsgebet wieder aufgenommen

Ab 15. Mai werden in jenen Häusern, die die strengen Corona-Auflagen erfüllen können, das Morgen-, Mittags- und Nachmittagsgebet wieder aufgenommen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. "Stärker frequentierte Gemeinschaftsgebete" bleiben weiterhin ausgesetzt.