In Wien-Ottakring hat es im Februar einen Leichenfund gegeben.

In Wien-Ottakring hat es im Februar einen Leichenfund gegeben. ©APA/GEORG HOCHMUTH

In Wien-Ottakring hat es im Februar einen Leichenfund gegeben. ©APA/GEORG HOCHMUTH

Identität von Leiche in Wien-Ottakring geklärt

Im Februar wurde in einer Wohnung in der Sautergasse in Wien-Ottakring eine Leiche gefunden. Nun gilt die Identität als geklärt.

Es handle sich um einen 27 Jahre alten Mann, wie Polizeisprecherin Barbara Gass am Montag der APA sagte. Dem Vernehmen nach war das Opfer serbischer Staatsbürger. Das Tötungsdelikt dürfte mit Drogen-Geschäften zu tun gehabt haben - in der Wohnung bzw. im dazu gehörenden Keller war eine Marihuana-Plantage betrieben worden.

Leichenfund in Wien-Ottakring - Toter hatte Stichverletzungen

Die Umstände der Tat sowie der Fakt, dass das Opfer misshandelt wurde, deuten darauf hin, dass es sich um einen Mafia-Mord handeln könnte. So wurden dem Mann die Finger abgetrennt, was eine Identifikation über die Fingerabdrücke verhinderte. Die Strafverfolgungsbehörden setzten auf ein DNA-Gutachten. Der Tote wies zudem zahlreiche Stichverletzungen im Oberkörper auf. Schon zu Beginn der Ermittlungen hatte es geheißen: "Aufgrund der Umstände besteht der Verdacht, dass es sich um einen Fall der organisierten Kriminalität handeln könnte."