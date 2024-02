Identität von Leiche in Neusiedler See geklärt

Die Identität des Verstorbenen, der am Mittwoch im Neusiedler See entdeckt wurde, wurde festgestellt.

Laut der Landespolizeidirektion Burgenland handelt es sich bei der im Neusiedler See gefundenen Leiche eindeutig um den seit dem 15. Januar vermissten Eisläufer.

Fischer fand Leiche des vermissten 55-Jährigen in Neusiedler See

Ein Fischer fand die Leiche des 55-Jährigen am Schilfrand zwischen Podersdorf und Illmitz im Bezirk Neusiedl am See. Polizeisprecher Helmut Marban gab bekannt, dass es keine Anzeichen für Fremdeinwirkung gibt.