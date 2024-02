Leiche im Neusiedler See entdeckt: Könnte vermisster Eisläufer sein

Im Neusiedler See wurde am Mittwoch eine männliche Leiche entdeckt. Es könnte sich möglicherweise um jenen seit Mitte Jänner vermissten 55-Jährigen handel, der damals vom Eislaufen nicht nach Hause kam.

Im Fall des seit 15. Jänner am Neusiedler See vermissten Eisläufers ist am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Ein Fischer entdeckte den Toten am Schilfrand zwischen Podersdorf und Illmitz (Bezirk Neusiedl am See), bestätigte ein Polizeisprecher einen Bericht des ORF Burgenland.