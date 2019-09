Identitärer Fackelzug am Wiener Kahlenberg: Gegendemo angekündigt

Am Samstag zieht die Identitäre Bewegung wieder mit Fackeln über den Wiener Kahlenberg, die Offensive gegen Rechts hat eine Gegendemo angekündigt. Die Polizei richtet eine Schutzzone am Kahlenberg ein.

Die "Identitäre Bewegung" ruft am 7. September zu einem Fackelzug am Wiener Kahlenberg auf. Damit wollen sie der Schlacht am Kahlenberg 1683 zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich gedenken.