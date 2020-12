Identitäre hissten Fahne vor ÖVP-Zentrale in Wien

Eine Gruppe Identitärer hisste am Samstag ihre Flagge vor der ÖVP-Zentrale in Wien. Ihr Motiv war dabei Rache, weil das als rechtsextrem eingestufte Symbol künftig verboten werden soll.

Mitglieder der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung sind Samstagfrüh auf die Fassade der ÖVP-Bundesparteizentrale in Wien geklettert. Dabei machten sie sich an der gehissten EU-Fahne zu schaffen, erklärte ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior am Sonntag in einer Aussendung. Er forderte die FPÖ auf, "den rechtsextremen Angriff auf die ÖVP-Bundesparteizentrale" öffentlich zu verurteilen.