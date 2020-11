Distanzierung von Identitären laut FPÖ-Generalsekretär "definitiv vorbei"

Michael Schnedlitz, Generalsekretär der FPÖ, will sich nach einem "Rückzugsgefecht" während der Regierungszeit nach eigener Aussage wieder den rechtsextremen Identitären annähern.

Man habe während der Regierungszeit den Fehler gemacht zu glauben, "wir müssen in ein Rückzugsgefecht gehen und uns auf Zuruf von (ÖVP-Bundeskanzler, Anm.) Sebastian Kurz distanzieren", sagte Schnedlitz in einem Interview mit dem einschlägigen Magazin "Info Direkt" und: "Mit dieser Distanziererei ist es jetzt aber definitiv vorbei."

Fall in Salzburg veranlasste Schnedlitz zu Stellungnahme

Anlass für die Aussage des FPÖ-Generalsekretärs war ein Fall in Salzburg, wo der 17-jährige Roman Möseneder, der den Identitären nahe stehen soll, bei der FPÖ-Jugend andockte. Schnedlitz will es nicht zulassen, dass einzelne österreichische Staatsbürger mit einem einwandfreien Leumund durch den Dreck gezogen würden, sagte er auf "Info Direkt". Zusatz: "Das hat es seit den 1930er-Jahren nicht mehr gegeben."

Die Freiheitlichen hatten während ihrer Zeit in der Regierung mit der ÖVP die Bande mit den Identitären zumindest in ihren Statuten aufgelöst. So können Mitglieder der rechtsextremen Bewegung nicht FPÖ-Mitglied sein. Bundesparteichef Norbert Hofer relativierte den Beschluss jedoch in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag: "Es kann auch jemand, der bei der SPÖ ist, nicht bei uns Mitglied sein oder jemand, der bei den NEOS ist."