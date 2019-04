Identitäre erhielten Spenden von FPÖ-Mitgliedern

Medienberichten zufolge sollen die Identitären von mehreren FPÖ-Mitgliedern Geld erhalten haben. Eine Spenderliste wurde bei einer Hausdurchsuchung gefunden.

Spenden in der Vergangenheit für FPÖ-Chef Strache kein Verbrechen

Für Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sind allfällige Spenden von Mitgliedern der Freiheitlichen an die rechtsextremen “Identitären” in der Vergangenheit “kein Verbrechen”. Generell habe er keinen Einfluss darauf, was jemand als Privatperson mache, so Strache am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die FPÖ habe klargestellt, dass es keine Überschneidungen von Funktionären mit den Identitätern geben dürfe und dass es nicht erwünscht sei, dass Funktionäre “mit diesem Verein Kontakt pflegen”. Diesbezüglich verwies er einmal mehr auf den Beschluss des FPÖ-Bundesparteivorstandes aus dem vergangenen Jahr.