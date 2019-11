Ich war zuhause, aber - Kritik und Trailer zum Film

Auf der Berlinale hat kaum ein Film so kontroverse Reaktionen hervorgerufen: Mit "Ich war zuhause, aber" erzählt die Berliner Regisseurin Angela Schanelec eine rätselhafte Geschichte. Ein Bub (Jakob Lasalle) taucht in der Morgendämmerung auf, nachdem er offenbar verschollen war. Seine Kleidung ist dreckig. Mutter Astrid (Maren Eggert) fragt nicht, wo er war. Schanelec zeigt Tiere auf einer Weide, Hamlet spielende Kinder und eine Familie, die nach einem schweren Verlust weiterlebt.

Ich war zuhause, aber: Kurzinhalt zum Film

"Ich war zuhause, aber" beginnt mit einem Rätsel. Ein Bub (Jakob Lasalle) taucht in der Morgendämmerung an seiner Schule auf. Es sieht so aus, als sei er mehrere Tage vermisst worden. Seine Kleidung ist dreckig. Die alleinerziehende Mutter Astrid (Maren Eggert) stürzt in die Schule und hängt sich an sein Bein. Beide sprechen kein Wort. Man erwarte, dass die Mutter frage, wo der Sohn gewesen sei. "Aber dass es manchmal nicht möglich ist, eine Frage zu stellen, das ist ganz normal", sagte Schanelec in einem Interview. Normal wirkt kaum etwas in ihrem Film. Die Menschen sprechen wie in einem Theaterstück. Tiere stehen auf einer Weide herum und Kinder üben Szenen aus Shakespeares "Hamlet".