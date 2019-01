"Ich Helfe Laufend"-Spendenlauf im Wiener Augarten am 19. Mai 2019

Bereits zum 8. Mal findet im Mai 2019 der "Ich Helfe Laufend"-Spendenlauf im Wiener Augarten statt. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Am 19. Mai um 09:00 Uhr findet der “Ich Helfe Laufen” Spendenlauf für den guten Zweck im Wiener Augarten statt. Ziel ist es dabei, in 30 bzw. 60 Minuten so viele 1 Kilometer Runden wie möglich zu schaffen. Man kann sowohl einzeln als auch im Team antreten. Teilnehmen können alle Laufbegeisterten ab 6 Jahren.