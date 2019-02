"Ich bin der Meinung...": Gesammelte Sprüche und Widersprüche von Bruno Kreisky

Bruno Kreisky war einer der bekanntesten österreichischen Politiker. Zwischen 1970 und 1983 war er Bundeskanzler und hat in der Zeit einiges bewirkt. Wolfgang Petritsch hat gemeinsam mit dem ueberreuter Verlag lustige, grantige und ernsthafte Zitate zusammengefasst.

Kreisky wurde 1911 in Wien geboren und hat sich bereits als Schüler für die Sozialdemokratische Partei engagiert. Kurz nach dem Anschluss emigrierte er nach Schweden um einer Verhaftung zu entkommen. Anschließend war er Staatssekretär und weiters als Außenminister in der österreichischen Außenpolitik tätig. Er war zwischen 1970 und 1983 Bundeskanzler.

Einblick in das Buch “Bruno Kreisky – Sprüche und Widersprüche”

“Ich will einen gewissen Ton in der Politik nicht tolerieren, weil ich alt genug bin, um zu wissen, dass der Ton in der Politik die Musik macht.”