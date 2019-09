Ibiza-Video und Schredder-Affäre hängen laut WKStA nicht zusammen

Die WKStA konnte bei den Ermittlungen keinen Zusammenhang zwischen der Schredder-Affäre der ÖVP und dem Ibiza-Video finden.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat bei ihren Ermittlungen keinen Zusammenhang zwischen der Schredder-Affäre in der ÖVP und dem Ibiza-Video, das die FPÖ-Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus zu Fall brachte, gefunden. Das berichtete "Die Presse" am Montag unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde.

Ermittlungen werden wegen anderer Delikte fortgeführt

Schredder-Affäre fiel wegen unbezahlter Rechnung auf

Festplatten-Vernichtung ist rechtskonformer Vorgang

Nehammer sieht Versuch, ÖVP in Skandale hineinzuziehen

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hat sich am Montag erfreut über die Erkenntnisse der WKStA gezeigt, wonach kein Zusammenhang zwischen der Schredder-Affäre und dem Ibiza-Video besteht. "Immer wieder wurde versucht, die Volkspartei in Skandale hineinzuziehen, bei denen es gar keinen Zusammenhang gab", beklagte der ÖVP-Generalsekretär.

"Diese Behauptungen waren frei von Fakten und scheinbar nur dazu da, um uns als Volkspartei erneut mit Schmutz zu bewerfen", so Nehammer. "Wie wir jetzt sehen, kommt am Ende immer die Wahrheit ans Licht und das ist gut so", teilte er per Aussendung mit. Der Fokus sollte nun endlich wieder auf Sachthemen gerichtet werden, sagte Nehammer.