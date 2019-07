Causa Ibiza-Video: ÖVP-Mitarbeiter machte sich für Polizei verdächtig

Ein ÖVP-Mitarbeiter geriet nach der Vernichtung von Unterlagen, die er anonym tätigen ließ, ins Visier der "Soko Ibiza".

Firma Reisswolf brachte Betrugsanzeige ein

ÖVP-Mitarbeiter ließ Daten anonym vernichten

Kein Vertrauen zu SPÖ-Spitzenbeamtenschaft

So wird in der ÖVP das Motiv des Mitarbeiters erklärt. Dass er dabei möglicherweise nicht rechtskonform gehandelt habe, sei absolut nicht seine Absicht gewesen. Es tue ihm leid und er sei gegenüber der Justiz voll kooperativ und habe den entstandenen Schaden bereits gutgemacht. Außerdem habe der betroffene Mitarbeiter bei der Einvernahme bereits eine Reihe von Verdächtigungen entkräften können.

ÖVP will nichts mit Ibiza-Video zu tun gehabt haben

SPÖ und NEOS wollen Aufklärung

Die Opposition will Aufklärung, was für Dokumente ein ÖVP-Mitarbeiter aus dem Kanzleramt vernichten hat lassen. "Zahllose Fragen" sieht SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda aufgeworfen. In ihrer Sorge bestärkt fühlt sich NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper. Sie habe immer vor solch einem "Schredder-Gate" gewarnt.

Dass der Mitarbeiter nicht einmal eine Woche nach Veröffentlichung des Ibiza-Skandalvideos unter falschem Namen sensible Daten vernichten habe lassen und jetzt mit einem Job in der ÖVP-Zentrale versorgt sei, spreche Bände, findet Drozda. VP-Chef Sebastian Kurz müsse sich erklären. Auch Krisper will eine ausführliche Darstellung der ÖVP, was genau vernichtet wurde und wieso der ÖVP-Mitarbeiter einen falschen Namen verwendet habe.