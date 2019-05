Ibiza-Video: Privatpersonen erstatten Anzeigen gegen "Süddeutsche" und "Spiegel"

In der Causa Strache prüfen derzeit die Staatsanwaltschaften München und Hamburg Anzeigen von Privatpersonen gegen die "Süddeutsche Zeitung" und den "Spiegel".

Im Zusammenhang mit dem “Ibiza-Video”, das in Österreich eine Regierungskrise samt Neuwahl auslöste, sind in Deutschland Anzeigen von Privatpersonen gegen Verantwortliche der “Süddeutschen Zeitung” und des “Spiegel” eingebracht worden. Die Staatsanwaltschaften München und Hamburg prüften diese derzeit, berichtete der “Standard” am Dienstag in seiner Online-Ausgabe.